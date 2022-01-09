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Çin'de 20 vaka görülen kentte 14 milyon kişiye koronavirüs testi

Çin'in Tianjin kentinde, çoğunluğu çocuklardan oluşan 20 kişinin koronavirüse yakalanmasının ardından 14 milyon kişiye toplu koronavirüs testi uygulanmaya başladı.

Çin 09.01.2022, 15:39 09.01.2022, 15:41
Çin'de 20 vaka görülen kentte 14 milyon kişiye koronavirüs testi

Kentte, tespit edilen vakaların 15'inin 8 ila 13 yaş aralığındaki öğrencilerden oluştuğu; 4 kişinin öğrenci velisi, 1 kişinin ise okul personeli olduğu açıklandı.

Söz konusu vakalardan en az 2'si Omicron varyantı olarak kayıtlara geçti. 

Şehir genelinde bugün başlatılan test uygulamasının 2 gün içinde tamamlanması planlanıyor.

Çin, 4 Şubat'ta Pekin'de başlayacak kış olimpiyatları öncesi koronavirüse karşı "sıfır tolerans" stratejisini hayata geçirdi.

Çin ana karasında 8 Ocak'a kadar toplam 103 bin 619 koronavirüs vakası görüldü.

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#Tianjin #Çin
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