Çin'de bir restoranda çıkan yangında 17 kişi yaşamını yitirdi

AFP’nin haberine göre yerel yönetim, Meibo sosyal ağ platformunda yayınlanan bir bildiride Çangçun kentindeki sanayi bölgesinde yer alan bir restoranda yerle saatle 12.40 sıralarında yangın çıktığını duyurdu.



Açıklamada, itfaiye ekiplerini olay mahalline gittiği belirtlirken yaralıların hastaneye kaldırıldığı kaydedildi. Yetkililer, yangının çıkış nedenlerini ortaya çıkarmak için soruşturma yürütüldüğünü bildirdi.

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