Çin’de boşanmalarda büyük düşüş

Çin’de boşanmaların sayısı, yılbaşında yürürlüğe giren bir ay bekleme zorunluluğunun ardından yüzde 70 azaldı.

Çin Sivil İşler Bakanlığı'nın yayımladığı verilere göre, 2021'in ilk üç ayında 296 bin boşanma yaşandı. Bu sayı, önceki üç ayda 1 milyon 50 bin, geçen yılın ilk üç ayında 1 milyon 60 bindi.

Ülkede boşanmayla ilgili kanunların 2003'te hafifletilmesiyle boşanmaların sayısı artmaya başlamış ve 2018'de 4,5 milyona ulaşmıştı. Pekin hükümeti bunun ardından harekete geçmiş ve bir yasa hazırlamıştı.

Mayıs 2020'de kabul edilen ve 1 Ocak'ta yürürlüğe giren yasaya göre, boşanmak isteyen çiftlerin, bunu resmiyete kavuşturmadan önce en az 30 gün beklemesi gerekiyor. Çiftler başvuruyu yaptıktan 30-60 gün sonraki ikinci randevuya gelmezse, boşanma talepleri otomatik olarak iptal ediliyor.

Bekleme süresi çiftlerden birinin şiddet görmesi halinde uygulanmıyor. Ancak Guardian, yasanın yürürlüğe girmesinin ardından bazı şiddet ve cinayet vakalarının yaşandığını, dolayısıyla bekleme süresi hakkında akıllarda soru işaretleri uyandığını kaydetti.

Yasa ilk duyurulduğunda pek çok eleştiri almıştı. Çin'de Twitter'ın muadili Weibo'da 25 milyondan fazla kullanıcı, "boşanmada bekleme süresine karşı çıkın" etiketini kullanarak tepki göstermişti.

Bakanlığın verileri de tepki çekti. Sosyal medyada bir kullanıcı "Boşanmayı engellemek için her şeyi yaparsanız oranlar tabii ki düşer. Acıların ne kadar arttığına dair bir istatistik yok" derken, bir başkası şöyle konuştu:

Mutluluk için evlilik şart değil ama boşanma mutluluk için yapılır. Bu veriler bireylerin yüzde 70'inin mutluluk fırsatını kaybettiğini gösteriyor.

Bekleme süresinin süreci zorlaştırdığı basına da yansımıştı. Çin basını şubatta, Şanhay ve Şenzen gibi şehirlerde randevuların tamamen dolduğu ve bazı karaborsacıların randevuları sattığını bildirmişti.

Bununla birlikte Global Times, ev satın alma kısıtlamalarından kurtulmak için boşanan çiftleri durdurma politikasının da oranın düşmesinde bir faktör olduğunu yazdı. Zira söz konusu yasa, iki yıl içinde boşanan kişilerin ev almasını engelliyor.

Nüfusbilimci Zhang Yi ise ekonomideki iyileşmenin, çiftler arasındaki ilişkinin düzelmesinde ve boşanmanın azalmasında önemli bir faktör olduğunu belirtti.

Kaynak: Independent Türkçe