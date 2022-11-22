Çin'de fabrika yangını: 36 ölü
Çin'in Henan eyaletine bağlı Anyang kentinde bir fabrikada çıkan yangında 36 kişi öldü, iki kişi de yaralandı.
Çin 22.11.2022, 08:39 22.11.2022, 09:10
Rapora göre yangın, Anyang Şehrindeki "Yüksek Teknoloji Bölgesi"nde çıktı.
Yerel basına göre, pazartesi öğleden sonra başlayan yangına 63 itfaiye aracı gönderdi.
Yangın yerel saatle 20:00'de kontrol altına alındı ve 23:00'te tamamen söndürüldü.
CCTV'nin bildirdiğine göre, Salı sabahı 36 kişinin öldüğü bildirildi ve iki kişi hafif yaralı olarak tedavi edilmek üzere hastaneye gönderildi.
Edinilen bilgiye göre iki kişi kayıp.
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