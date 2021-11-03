Çin'de halka "Kış için gıda stoklayın" çağrısı

Çin Ticaret Bakanlığı internet sitesinde, "Kış için gıda stoku yapın" çağrısı yaptı.

Çinli ailelere evlerinde günlük ihtiyaçlarını karşılayacak kadar gıda stoku bulundurmaları tavsiye edildi.

Yerel eyalet yönetimlerine de "kara kışa hazırlanın" talimatı verildi.

Gıda güvenliği ve sevkiyatını garanti altına alacak önlemlerin hayata geçirilmesi istendi.

Seller nedeniyle tarım arazileri zarar gördü, fiyatlar arttı

Çin hükümetinden gelen bu çağrı ülke kamuoyunda endişelere neden oldu. Hükümetin bu adımının arkasında son haftalarda yükselen sebze ve meyve fiyatları bulunuyor.

Yıl boyunca sellerle boğuşan ülkede tarım arazilerinin zarar görmesi nedeniyle, sebze ve meyve fiyatları rekor seviyeye ulaştı. Bazı durumlarda et fiyatlarının da üzerine çıktı.

"Stok yapma" ve "hazırlıklı olma" çağrılarının nedeni hükümet tarafından böyle açıklanırken, halk başka nedenlerin varlığına inanıyor.

Çin'de stok çağrısı endişe yarattı

Sosyal medyada, çağrının yeni kapanmalara ve seyahat kısıtlamalarına yol açan salgın ile bağlantılı olduğu yorumları yapılıyor.

Son aylarda artan vakalar nedeniyle karantina önlemleri alınabileceği ve tedarik zincirinin kesintiye uğrayabileceğinden korkuluyor.

Çağrının nedeninin Tayvan’a yönelik bir saldırıya ilişkin planlarla ilgili olduğunu düşünenler de var.

Kaynak: TRT Haber / Musap Eryiğit