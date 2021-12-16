Çin'de kömür madeninde sel baskını: 21 kişi mahsur kaldı
Çin'in kuzeyindeki Şansi eyaletinde kaçak işletilen kömür madeninin galerilerini su basması sonucu 21 kişi mahsur kaldı.
Çin 16.12.2021, 15:17 16.12.2021, 15:20
Yerel yönetim, çıkışların sel nedeniyle kapandığı madende suyun pompalarla tahliye edilmeye başlandığını ve 21 kişinin mahsur kaldığını açıkladı.
Polis, kaçak işletmenin sorumlusu olduğu tespit edilen 6 kişiyi gözaltına aldı.
Çin, geçmişte çok sayıda iş kazasının ve can kayıplarının yaşandığı kaçak kömür işletmeleriyle mücadele için son yıllarda denetimleri sıkılaştırmıştı.
Küresel kömür fiyatlarındaki artış ve buna bağlı arz sıkıntısı nedeniyle bu kış kaçak madencilik faaliyetinde artış görülüyor.
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