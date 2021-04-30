Çin’de nüfus artışı devam edecek mi?

Çin'de nüfusun 60 yıl sonra ilk defa azalacağı yönündeki haberlere karşın, dün Ulusal İstatistik Bürosu'ndan yapılan açıklamada nüfusun artmaya devam ettiği belirtildi.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu, tek cümlelik açıklamada detay vermeden geçen yılki sayımda nüfusun yükseldiğini ve rakamların daha sonra açıklanacağını bildirdi.

Financial Times gazetesi, konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberde, Çin'de 2019'da 1,4 milyar sınırını geçen nüfusun geçen yıl bu sınırın altında kaldığının açıklanacağını yazmıştı. Gazetenin görüşlerine yer verdiği Pekin merkezli düşünce kuruluşu Çin ve Küreselleşme Merkezi'nden Huang Wenzheng, "Çin'deki nüfus krizinin hızı ve boyutu daha önce düşündüğümüzden hızlı ve büyük. Bunun ülkede felaket etkileri olabilir" demişti.

Çin Komünist Partisi'nin İngilizce yayın yapan yayın organı Global Times, ülke nüfusunun 2022'de düşmeye başlayabileceğini belirtti. Gazete, Çinli nüfus uzmanlarına göre hükümetin doğum oranlarını artırmak için bu alandaki sınırlamaları tamamen kaldırmak gibi önlemler alabileceğini kaydetti.

Hükümetin tartışmalara yol açan tek çocuk politikası 2016'da kaldırılmış, yerine "iki çocuk politikası" getirilmişti.

Çin Merkez Bankası uyarmıştı

Çin Merkez Bankası'ndan araştırmacılar, martta yayımladıkları raporda ülkede doğum oranlarının resmi tahminlerden düşük olduğunu belirtmişti. Raporda, çalışan sayısının yetersizliği ihtimaline karşı yönetimin çocuk yetiştirmenin maliyetini düşürecek önlemler alması gerektiği kaydedilmişti.

Hindistan nüfusunun Çin'i geçebileceği ifade edilen raporda, "Gelişmiş ülkelere kıyasla ülkemizde demografik geçiş daha hızlı ve yaşlanmayla ilgili sorunlar daha ciddi" ifadeleri dikkat çekmişti.

Çalışmaya hazır nüfus azalıyor

Hükümet verilerine göre Çin'de çalışabilecek 15-59 yaş arası nüfus 2011'de 925 milyona ulaşarak zirveyi gördükten sonra son yıllarda azalma eğilimine girdi. İnsan Kaynakları ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na göre bu sayı 2050'ye kadar 700 milyona kadar gerileyebilir.

Uzmanlara göre Çin'de nüfusun azalması, kısa vadede olmasa da gelecek yıllarda ülke ekonomisinde ciddi etkiler ve sıkıntılar yaratabilir.

Uluslararası Para Fonu, geçen yıl pandemiye rağmen büyümesini sürdüren Çin ekonomisinin bu yıl da 8,4 büyüyeceğini tahmin ediyor.

Kayna: Independent Türkçe