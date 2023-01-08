Çin'de trafik kazası: 19 ölü
Çin'in Jiangxi bölgesinde meydana gelen trafik kazasında 19 kişinin öldüğü, 20 kişinin yaralandığı açıklandı.
Çin 08.01.2023, 12:55 08.01.2023, 17:22
Yerel haber kaynağı Jimu, bir kamyonun cenaze alayına daldığını duyurdu.
Olayda en az 19 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin ise yaralandığı bilgisi paylaşıldı.
Bölge polisi, kazadan yaklaşık 1 saat sonra "sisli hava" uyarısı yayımladı.
Sıkı güvenlik kontrollerinin olmaması nedeniyle Çin'de trafik kazaları sıkça görülüyor.
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