Çin’den ABD’ye Huawei mesajı

Çin medyasında çıkan açıklamada, ABD’nin, Çin’in küresel genişlemesini Huawei üzerinden frenlemeye çalıştığı ifade edildi.

Çin’den ABD’ye Huawei mesajı

Çin devlet medyası Cuma günü yaptığı açıklamada, Amerika'nın Çin teknoloji şirketi Huawei'yi “bastırmaya” çalıştığını ve üst düzey yöneticisinin tutuklanmasıyla küresel genişlemesini frenlemeye çalıştığını ifade etti.

Çin, Huawei’nin üst düzey yöneticisi Meng Wanzhou’nun derhal serbest bırakılmasını talep etti. ABD ve Kanada’nın sebepsiz yere gözaltı kararı almasını eleştirdi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau da, kararın "herhangi bir siyasi müdahale olmadı" diyerek kendisini olaydan uzak tutmaya çalışıyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net
 

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