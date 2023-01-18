Çin'den ABD'ye Suriye'de petrol kaçırma suçlaması

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, ABD'ye yönelik ağır ithamlarda bulundu.

ABD'nin, Suriye'de çıkarılan petrolü ülke dışına kaçırdığını söyledi.

"ABD'nin Suriye'yi yağmalamasının aleniliği ve rezilliği karşısında dehşete düşüyoruz" ifadesini kullandı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vınbin, ABD'nin bu ayın başında Suriye'den 60 tanker ve kamyon dolusu petrol ve tahıl kaçırdığını ileri sürdü.

ABD'yi Suriye'deki enerji ve insani krizi derinleştirmekle suçladı.

Vınbin, Washington yönetimine, "uluslararası hukuka uyma" ve "petrol hırsızlığının hesabını verme" çağrısında bulundu.