Çin'den Afganistan'a aşı yardımı

Xinhua ajansının haberine göre, Çinli Sinopharm şirketi tarafından üretilen aşılar dün başkent Kabil'e ulaştı.

Çin'in Kabil Büyükelçisi Vang Yu, aşıları Taliban'ın kurduğu geçici hükümetin Halk Sağlığı Bakanı Abdülberi Ömer'e teslim etti.

Teslim töreninde konuşan Büyükelçi Vang, ABD'nin çekilmesinin ardından Afganistan'da başlayan yeni dönemde Çin'in 3 milyon aşı ve diğer tıbbi malzeme bağışlayacağını açıkladığını belirtti.

Vang, Çin'in Afganistan'a taahhüt ettiği gıda, ihtiyaç malzemeleri, aşı ve ilaçlardan oluşan 200 milyon yuan (yaklaşık 31 milyon dolar) tutarındaki acil yardım desteğini de hızlandıracağını ifade etti.

Çin'in Afganistan'dan büyük miktarda çam fıstığı ithal ederek Afgan çiftçileri desteklediğini vurgulayan Vang, insanların geçimine katkı sağlamak üzere ticareti ve yatırımları arttırmak istediklerini kaydetti.

Afgan Bakan Ömer de Çin hükümetine aşı bağışı ve Afganistan'a desteği için teşekkür ederek bağışın kritik dönemde Afgan halkı için çok değerli olduğunu vurguladı.

Aşı bağışı, Çin'in Afganistan'da Taliban'ın ülkenin kontrolünü ele geçirmesinin ardından yaptığı ilk bağış oldu.

Pekin yönetimi, daha önce haziranda da Afganistan'a Kovid-19 aşıları yollamıştı.

Çin, ABD'nin çekilmesinden bu yana Afganistan'a toplam 2 bin 600 ton insani yardım malzemesi gönderdi.

Kuşak ve Yol Girişimi kapsamında bölgede tarihi İpek Yolu güzergahında ulaştırma ve altyapı projeleri geliştiren Çin, Afganistan'da siyasi ve ekonomik istikrarın sağlanmasını çıkarına uygun görüyor.

Afganistan ile Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nden geçen dar bir sınır koridoru bulunan ülke, buradaki istikrarsızlığın kendi sınır bölgelerini etkilemesinden endişe ediyor.

Afganistan ayrıca dünyanın ikinci büyük ekonomisi olan Çin'e sanayi üretimi için ihtiyaç duyduğu, aralarında elektrikli araçlar ve mobil cihazlarda kullanılan pillerin üretildiği lityum gibi nadir metallerin bulunduğu bazı kritik ham madde ve kaynaklarına coğrafi açıdan en elverişli şekilde sağlama fırsatı sunuyor.

Taliban'ın kurduğu geçici hükümet de Batı'nın bıraktığı boşlukta, halkın temel ihtiyaçlarını karşılamak ve ülkenin zengin yeraltı kaynağı potansiyelini değerlendirecek altyapıyı oluşturmak için Çin'in desteğine ihtiyaç duyuyor.