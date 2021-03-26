Çin’den Doğu Türkistan hassasiyetleri nedeniyle iki firmaya boykot

Sincan'da Müslüman Uygurlara yönelik insan hakları ihlalleri iddialarından dolayı endişeli olduklarını bildiren Nike ve H&M, Çin'de büyük tepkiyle karşılaştı. Birçok Çinli sosyal medyada iki şirketin boykot edilmesi çağrısı yaparken bazı e-ticaret siteleri de H&M'in ürünlerini platformlarından kaldırdı.

İki şirket, yaptıkları açıklamada Uygurların Sincan'da pamuk toplamaya zorlandığı yönündeki haberlerden endişe duyduklarını ve bölgeden hammadde almaya son vereceklerini duyurmuştu.

Çin Komünist Partisi'ne bağlı Komünist Gençlik Birliği, sosyal medya platformu Weibo'da iki şirkete ateş püskürerek "Sincan pamuğunu boykot etmek için söylenti yayarken bir yandan da Çin'de para kazanmak mı istiyorlar? Rüyalarında görürler" ifadelerini kullandı. Çin devletine bağlı bazı basın yayın organları da Nike ve H&M'in boykot edilmesi için kampanya başlattı. Devlet televizyonu CGTN, Sincan'da pamuk toplayan ve iyi para kazandığını belirten bir Uygur çiftçinin videosunu yayımladı.

Wang Yibo, Huang Şuan ve Victoria Song gibi Çinli ünlü isimler de, "Çin'in çıkarlarının her şeyin üzerinde" olduğunu kaydederek iki markayla iş anlaşmalarını iptal ettiklerini duyurdu. "Sincan pamuğunu destekliyorum" etiketi, Weibo'da yaklaşık iki milyar görüntülemeyle trend topic oldu.

Tepkiler üzerine Weibo'da dün bir açıklama yayımlayan H&M, Çinli tüketicilere saygı duyduğunu ve herhangi bir siyasi pozisyonu olmadığını belirtti.

Avrupa Birliği, pazartesi günü 30 yıl aradan sonra Çin'e yaptırım kararı almıştı. Birlik, Sincan'daki ihlallerle suçlanan 4 üst düzey Çinli yetkili hakkında yaptırım kararı alındığını duyurmuştu.

Kaynak: Euronews