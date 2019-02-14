Çin’den İngiltere’ye HMS Queen Elizabeth tepkisi

Çin Başbakan Yardımcısı Hu Chunhua, İngiltere’nin Savunma Sekreteri Gavin Williamson’in Pasifik’te bir savaş gemisi kurmakla tehdit etmesinin ardından İngiliz Maliye Bakanı Philip Hammond ile olan görüşmelerini iptal etti.

Chunhua, bu hafta sonu Hammond ile ticari görüşmelerde bulunacağını açıklamıştı.

İNGİLTERE'DEN "SERT GÜÇ" VURGUSU

İngiltere Savunma Bakanı Williamson, ordunun "kağıttan kaplan" görülmemesi için "sert güç" kullanmaya hazır olması gerektiğini söylemiş, savaş gemisi HMS Queen Elizabeth'in F-35'lerle birlikte Güney Çin Denizi'ne gönderileceğini doğrulamıştı.

Bölgede tansiyonun yükseleceği kaydediliyor.

ÇİN İLE ABD ARASINDAKİ MÜZAKERELER

Bu arada Çin haber ajansı Xinhua, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer ile Çin Merkezi Maliye ve Ekonomi Liderlik Grubu Ofisi Direktörü ve Başbakan Yardımcısı Liu He liderliğindeki heyetlerin Pekin'de ticari müzakerelere başladığını duyurdu.

Yarına kadar devam etmesi planlanan toplantının, Çin ve ABD arasında daha önce 90 gün olarak duyurulan ticari ateşkes süresinin bitişinden önceki son toplantı olması bekleniyor.

Ticari ateşkesin 1 Mart'ta sona ermesi bekleniyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2019, 12:47