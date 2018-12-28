Çin’den stratejik Afrika hamlesi

Afrika basınında çıkan haberlere göre, Çin Demiryolları Birliği’nin Çin Exim Bank'tan alacağı krediyle Kenya Demiryolları Şirketi'nin (KRC) elinde bulunan Mombassa limanını Kenya hükümetinden devralabileceği açıklandı.

Africa Stand and All Africa’da çıkan haberlerde, “Çin Exim bankası, KRC yükümlülüklerini yerine getirirse, Kenya Liman İdaresi (KPA) üzerinde bir esas olacak” ifadeleri kullanıldı.

“ÇİN BÖLGEDE YAYILIYOR”

Uzmanlar, gelişmekte olan dünyada yeni bir dönemin başlangıcından bahsediyor. Çin’in siyasi ve ekonomik egemenliğinin en önemli aşamasının “Bir yol, bir kuşak” projesiyle Asya, Avrupa ve Afrika’ya açılım olduğu kaydediliyor.

Geçtiğimiz aylarda Sri Lanka’nın Hambantota limanı Çin'e devredilmişti. Benzer bir durum Zambiya’da da yaşandı. Zambiya, aynı zamanda borcunun geri ödenmemesi şartıyla Çin'e Kenneth Kaunda Uluslararası Havalimanı'nın işletmesini de devretmişti.

Bazı kesimlere göre Çin'in az gelişmiş ülkelerdeki faaliyetlerinin temelinde uzun vadeli dünyayı ele geçirme planları yatıyor.

ABD yönetimi ise, Çin’in Afrika yatırımlarına tepki olarak, kıtaya daha fazla yatırım yapacaklarını, “tahakküm” etmeyip ortaklık kuracaklarını açıklamıştı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

