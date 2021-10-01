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Çin'den Tayvan'a 38 savaş uçağıyla tehdit

Çin ile Tayvan arasında gerilim... Çin sık sık tehdit ettiği Tayvan'a ulusal bayramda 38 savaş uçağı gönderdi.

Çin 01.10.2021, 22:10 02.10.2021, 01:56
Çin'den Tayvan'a 38 savaş uçağıyla tehdit

Çin, ulusal bayramında, Tayvan'a 38 savaş uçağı göndererek "gövde gösterisi" yaptı.

Tayvan, Çin'e ait 25 askeri uçağın Hava Savunma Tanımlama Sahası'na (ADIZ) girdiğini bildirdi. Tayvan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Çin Hava Kuvvetlerinin, ilk etapta 25 daha sonra ise 13 savaş ve bombardıman uçağıyla ADIZ'yi ihlal ettiği belirtildi.

Açıklamada, Tayvan'ın Çin'e ait uçakların izlenmesi için uçak gönderdiği ve füze sistemi konuşlandırdığı ifade edildi.

Çin, son birkaç yıldır kendi topraklarının bir parçası olduğunu iddia ettiği adaya uçaklar gönderiyor ve bölgede yapılan tatbikatların sayısını artırıyor.

Kaynak: Euronews

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#Çin #Tayvan #savaş uçağı
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