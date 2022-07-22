Çin'in doğusundaki hortumlarda 1 kişi hayatını kaybetti

Ulusal basındaki haberlere göre, hortumlar Sarı Deniz kıyısındaki Lienyungang şehrine bağlı Guanyun ve Haycou ilçelerinde 11 köyü etkiledi.

Bölgede yaşayan 2 bin 200'den fazla kişiyi etkileyen hortumlar nedeniyle bir kişi yaşamını yitirdi, biri ağır 25 kişi yaralandı.

Bölgede 3 bin 148 ev hasar görürken, tarım alanları ve altyapı zarara uğradı.

Kurtarma ve afet yardım çalışmalarının sürdüğü bildirildi.