Çin'in veri toplama ağı ifşa oldu

Çin'in kapsamlı veri toplama programı, Amerikan Washington Post gazetesinin araştırmasıyla ortaya çıktı.

Pekin yönetimi internette "kamuoyu analizi" adı verilen bir ağ kurdu. Bu ağ üzerinden bilgi topladı.

Araştırmayı yapan ekip, Çin yönetimine iş yapan şirketlere ait yüzlerce teklif belgesi, sözleşme ve dosyayı inceledi.

Twitter, Facebook ve diğer Batılı sosyal medya platformlarından belirlenen hedef kişiler hakkında bilgi toplayan yazılımların satın alındığı bilgisine ulaşıldı. Çin'in "kamuoyu analizi" adı verilen ağ üzerinden bilgi topladığı anlaşıldı.

Pekin yönetimine karşı paylaşımlar takip ediliyor

Sistemde yabancı gazeteci ve akademisyenlerle ilgili veri tabanı oluşturmak için Twitter'dan veri toplayan 320 bin dolarlık bir medya yazılımı yer alıyor. Ayrıca 216 bin dolarlık bir istihbarat programı bulunuyor.

Program sayesinde Hong Kong ve Tayvan'da Facebook, Twitter gibi sosyal medya platformlarında Pekin yönetimine karşı paylaşılan "olumsuz" içerikler yakından izleniyor. Paylaşımlar analiz ediliyor.

Söz konusu ağ, ülke içinden internette paylaşılan hassas siyasi içeriklere karşı yetkilileri uyarmada kullanılıyor.

Yurtdışı kaynaklı Uygurca içerikler inceleniyor

Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir siber merkezdeyse yurtdışında Uygurca hazırlanmış içerikler kataloglanıyor ve veritabanına kaydediliyor.

Veri toplama sistemi, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in internet denetimi politikasının önemli bir parçasını oluşturuyor.