Çinli BYD, Tesla'yı zirveden indirdi

Sonuçlar, BYD'nin aynı dönemde 564 bin elektrikli otomobil teslim eden Elon Musk'ın Tesla'sını geçtiğini gösteriyor.

Rakam, Çinli üretici için satışlarda yıllık yüzde 315'lik bir artışa işaret ediyor.

Geçen ay BYD, Tesla'ya "çok yakında" pil tedarik etmeyi planladığını duyurdu.

Şirketin en son yıllık raporuna göre, yeniden şarj edilebilir piller ve fotovoltaik hücreler, BYD'nin 2021'deki gelir havuzunun yüzde 7,29'unu oluştururken, otomobil ve ilgili ürünlerin yüzde 50'den fazlasının aldığı pay gölgede kaldı.