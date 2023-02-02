Çinli sözcü Doğu Türkistan'da yapılanları unuttu: "Müslümanların inancına ve dini duygularına saygı gösterilmelidir"

Sözcü Mao, Pekin'de düzenlediği günlük basın toplantısında, "Dini inanç özgürlüğüne saygı, uluslararası toplumun yaygın kabulüdür. Müslümanların inancına ve dini duygularına saygı gösterilmelidir." dedi.

Avrupa'da bazı siyasetçilerin Kur'an- Kerim nüshalarını yakma eylemlerine ilişkin haberleri izlediklerine işaret eden Mao, "Bu vakalar, dini inanç özgürlüğüne saygılı olduğunu iddia eden bazı Batılı siyasetçilerin ikiyüzlüğünü gösteriyor." ifadesini kullandı.

Mao, Çin'in uygarlıklar arasında diyaloğu savunduğunu, Müslümanların ve diğer dini grupların inanç özgürlüklerinin korunması için İslam ülkeleriyle çalışmayı sürdüreceğini vurguladı.