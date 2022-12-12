Çinli ve ABD'li diplomatlar, Tayvan sorununu hassasiyetle ele alacak

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ABD'nin Doğu Asya ve Pasifik'ten sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Daniel Kritenbrink başkanlığındaki heyet, Çin'deki temaslarını tamamladı.

Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Şie Fıng tarafından başkent Pekin'e komşu Hıbey eyaletinin Langfang şehrinde konuk edilen heyet ile yapılan görüşmede taraflar, "ikili ilişkilerdeki Tayvan gibi önemli ve hassas sorunların uygun şekilde ele alınması, tüm düzeylerde temasların sürdürülmesi ve farklı alanlarda işbirliğinin sürdürülmesi" konularında uzlaşmaya vardı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Çin ve Tayvan Direktörü Laura Rosenberger'in de yer aldığı heyet, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'ın gelecek ay planlanan Çin ziyaretine hazırlık niteliğinde görüşmeler yürütmek üzere dün Pekin'e gelmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ziyaretin, "iki ülke arasındaki rekabetin sorumlu şekilde yönetilmesinin sürdürülmesi ve potansiyel işbirliği alanlarının araştırılmasını amaçladığı" kaydedilmişti.

Çin'in ardından Güney Kore ve Japonya'yı da ziyaret edecek grup, ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in 14 Kasım'da Endonezya'nın Bali Adası'nda yaptıkları görüşmenin ardından Pekin'i ziyaret eden ilk üst düzey diplomatik heyet oldu.

Biden ile Şi'nin görüşmesinde iki ülke arasında iletişim kanallarının açık tutulması ve Dışişleri Bakanı Blinken'in Çin'i ziyaret etmesi kararlaştırılmıştı.

İki liderin görüşmesinin ardından ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Çin Savunma Bakanı Vey Fınghı, geçen ay Güneydoğu Asya Uluslar Birliğinin (ASEAN) genişletilmiş Savunma Bakanları Toplantısı marjında buluşmuştu.

Ayrıca iki ülkenin iklim temsilcileri, geçen ay Mısır'ın Şarm El-Şeyh şehrinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP 27) görüşmüştü.