Dışişleri Bakanı Blinken'dan önce Pekin'e gittiler

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Çin ve Tayvan Direktörü Laura Rosenberger'in de yer aldığı heyetin, Blinken'ın ziyaretine hazırlık niteliğinde görüşmeler yapması bekleniyor.

Çin'in ardından Güney Kore ve Japonya'yı da ziyaret edecek grup, ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in 14 Kasım'da Endonezya'nın Bali Adası'nda yaptıkları görüşmenin ardından Pekin'i ziyaret eden ilk üst düzey diplomatik heyet oldu.

Biden ile Şi'nin görüşmesinde iki ülke arasında iletişim kanallarının açık tutulması ve Dışişleri Bakanı Blinken'in Çin'i ziyaret etmesi kararlaştırılmıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ziyaretin, "iki ülke arasındaki rekabetin sorumlu şekilde yönetilmesinin sürdürülmesi ve potansiyel işbirliği alanlarının araştırılmasını amaçladığı" kaydedildi.

Biden-Şi görüşmesinin ardından ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Çin Savunma Bakanı Vey Fınghı, geçen ay Güneydoğu Asya Uluslar Birliğinin (ASEAN) genişletilmiş Savunma Bakanları Toplantısı marjında yüz yüze görüşme gerçekleştirmişti.

İki ülkenin iklim temsilcileri de geçen ay Mısır'ın Şarm El-Şeyh şehrinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP 27) buluşmuştu.