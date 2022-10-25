Dünyanın en büyük rüzgar çiftliği sayesinde 13 milyon eve elektrik verilebilecek

Tesisin, zamanın yüzde 43 ila 49'unda türbinleri işletecek kadar güçlü rüzgarlara sahip olduğu bildirilen Tayvan Boğazı'ndaki denizde 110 kilometreden fazla uzanacağı bildirildi.

43,3 GW güç üretme kapasitesinin, Norveç'in tüm enerji talebine denk olduğu tahmin ediliyor.

ABD Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji Ofisi tarafından yapılan karşılaştırmalar, Çin'deki rüzgar çiftliğinin 4,3 milyar LED ışığa güç verebileceğini gösterdi. 5 yıllık planda projenin maliyetinden bahsedilmedi.

Yenilenebilir enerji, Başkan Şi Cinping'in karbon yayan güç kaynaklarından uzaklaşma ve yenilenebilir enerji konusunda süper güç olma misyonunun çok önemli bir bileşeni.

16 Ekim'de Kongre'ye yaptığı açılış konuşmasında "Zirve karbon salımlarına ve karbon nötrlüğe ulaşma hedefleri doğrultusunda aktif ve ihtiyatlı çalışacağız" dedi.

Çin'in enerji ve kaynak kabiliyetlerine dayanarak, eskilerden kurtulmadan önce yenisine sahip olma ilkesi doğrultusunda, zirve karbon emisyonlarına iyi planlanmış ve aşamalı bir şekilde ulaşmak için girişimlerde bulunacağız.

2021'de Çin, açık deniz rüzgar enerjisi üretim kapasitesini 17 GW, yani dünyadaki tüm diğer ülkelerin son 5 yıldaki toplamından daha fazla artırdı.

Gelişmelere rağmen, Çin gezegendeki en çok kirlilik yayan ülke olmaya devam ediyor ve 2060 gibi nispeten mütevazı bir tarihte net sıfıra ulaşmayı hedefliyor.

Kaynak: Independent Türkçe