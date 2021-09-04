E-ticaret devi Alibaba'dan kampanyaya büyük destek

Çin menşeli e-ticaret devi Alibaba, Devlet Başkanı Şi Cinping'in 'ülkenin refahını daha eşit şekilde yayma kampanyasını' desteklemek için 15.5 milyar dolar yatırım taahhüdünde bulundu.

Alibaba da Çin merkezli diğer teknoloji firmaları gibi iktidardaki Komünist Parti'nin siyasi girişimlerine ödeme yapma konusunda baskı altında.

Şirketten yapılan açıklamada, istihdam yaratma, korunmasız gruplara özen gösterme ve teknoloji inovasyonu için 10 farklı projeye yatırım yapılacağı bildirildi.

Yaklaşık 100 milyar yüenlik (15,5 milyar dolar) taahhüdün 20 milyar yüeni gelir eşitsizliğinin ortadan kaldırılması için kurulan bir fona aktarılacak.

Şirketin CEO'su Daniel Zhang, "Toplum iyiye gidiyorsa, ekonomi iyiye gidiyorsa, Alibaba'nın da iyi olacağına kesinlikle inanıyoruz." açıklamasında bulundu.

Bir başka teknoloji firması olan Tencent Holdings Ltd de sağlık, eğitim ve kırsal kalkınma alanlarındaki 'Ortak Refah' girişimleri için geçen ay ay 7,7 milyar dolarlık yatırım açıklamasında bulunmuştu.

'Ortak Refah' kampanyası

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in 'Ortak Refah' kampanyası, ekonomik büyümeden elde edilen gelirin daha geniş kitlelere yayılması ve varlıklı kesimle yoksullar arasındaki açığın daraltılmasını öngörüyor.

Dünyada en fazla dolar milyarderinin yaşadığı ülke konumundaki 1,4 milyar nüfuslu Çin'de zenginlerle yoksullar arasındaki gelir eşitsizliği hayli fazla.

Şi Cinping, 2012'de iktidara gelmesinin ardından, iktidarın misyonunu yenileme çağrısında bulundu.

Bu yoksulluğu ortadan kaldırmayı, gelirleri artırmayı ve yatırımları teknoloji ve diğer stratejik alanlardaki girişimlere yönlendirmeyi içeriyor.

Bu bağlamda dünya çapındaki büyük firmalar üzerindeki baskılar daha önce hiç olmadığı kadar arttı.

Kaynak: Euronews