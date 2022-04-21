Eski bakan gözaltına alındı

Çin'in eski adalet bakanlarından Fu Zhenghua, "rüşvet kabul etme" ve "yasaları kişisel çıkarları için esnetme" iddialarıyla gözaltına alındı.

Devlet ajansı Xinhua, 67 yaşındaki Fu Zhenghua'nın kolluk kuvvetleri arasında yükselen bir yıldızı olduğu ancak birkaç gün önce gözaltına alındığını aktardı.

Fu'nun gözaltına alınması, ülkedeki en üst düzey yolsuzlukları inceleyen Merkez Disiplin Denetim Komisyonu tarafından geçen yıl başlatılan bir soruşturma kapsamında gerçekleşti.

Habere göre Fu ayrıca, parti disiplinini ve kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle geçen ay Çin Komünist Partisinden (ÇKP) ve kamudaki görevinden kovuldu.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping polis, savcı ve hakimlerin 'tam sadakat', 'sıfır lekeli' ve 'tam güvenilir' olmalarını sağlamak amacıyla ülke iç güvenlik birimlerine yönelik 2020 yılında bir tasfiye operasyonu başlatmıştı.

Fu, 2018'de adalet bakanı olmadan önce Kamu Güvenliği Bakan Yardımcısı olarak görev yaptı.

Yolsuzluktan suçlu bulunan eski Sivil İşler Bakanı ve Çin güvenlik birimleri direktörü Zhou Yongkang'a açılan soruşturma da dahil olmak üzere çeşitli yüksek profilli soruşturma ve baskınlara öncülük etti.

Fu, 2015 yılından bu yana ÇKP'nin "kötü tarikatlar" diye tanımladığı ve aralarında yasaklı Falun Gong'un da bulunduğu çeşitli manevi hareketleri bastırmak için kurulan bir birimin başkanlığını yapıyordu.

Ocak ayında Çin’de aralarında eski bankacılık düzenleme kurumu başkan yardımcısı da olmak üzere üç üst düzey yetkili “yolsuzluk” suçlamasıyla ülke yönetiminde tek söz sahibi Komünist Parti’den atılmıştı. Bu kişiler hakkında ayrıca adli soruşturma açılmıştı.

Ancak Çin konusunda uzman yorumcular, yolsuzlukla mücadele kampanyasıyla Devlet Başkanı Şi Cinping’in siyasi düşmanlarının ortadan kaldırılmasının hedeflendiği görüşünü dile getiriyor.

Kaynak: Euronews