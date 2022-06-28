G7 Rusya için toplandı, Pekin'i by-pass kararı aldılar

Almanya’nın Bavyera eyaletinde pazar günü bir araya gelen Batılı yedi büyük ekonominin (G7) liderlerinin ekseninde Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ve Moskova’ya yönelik uygulanacak yaptırımlar olması beklenirken sürpriz bir paket açıklandı. Forbes’un haberine göre G7 liderleri tarafından açıklanan 600 milyar dolarlık bir paketle, gelişmekte olan ülkelerin alt yapı projelerinin desteklenmesi öngörülüyor. Dev mali paketin, Çin’in 2013 yılında açıkladığı Tek Kuşak Tek Yol Projesi’ne alternatif olma niteliği taşıdığı biliniyor. Planın açıklanmasında, ABD’nin baş rolü oynadığı kaydedildi.

5 YILDA OLUŞTURULACAK

Küresel Alt Yapı ve Yatırım Ortaklığı adı verilen program çerçevesinde 200 milyar doları Washington tarafından temin edilecek 600 milyar dolarlık bir fonun önümüzdeki beş yıl içerisinde oluşturulması öngörülüyor. Programın, “nitelikli ve sürdürülebilir alt yapı” oluşturma hedefiyle küresel tedarik zincirini güçlendirme ve Amerikan şirketlerini fırsat sağlama amacı taşıdığı kaydedildi.

Batılı yetkililer programın, “İklim değişikliğine dayanıklı sürdürülebilir alt yapı oluşturmak, 5G ve 6G gibi bilgi ve iletişim teknolojilerine ulaşımı artırmak, cinsiyet eşitliğini geliştirmek, ve uluslararası sağlık sistemini geliştirmek, çerçevesinde dört önceliğe sahip olduğunu belirtti.

İLK PROJE AFRİKA’DA

Programın ilk örneklerinin, Çin’in de yoğun yatırım yaptığı Afrika’ya odaklanması dikkatlerden kaçmadı. Örneğin, Angola’da, 2 milyar dolarlık bir güneş enerjisi sisteminin hayata geçirildiği belirtilirken, Amerikalı şirketlerin orta Afrika ülkesine yardımıyla ülkenin toplam enerji talebinin yüzde yetmişini gelecek üç yılda temiz enerji kaynaklarıyla elde etmesinin planlandığı ortaya kondu.

100 ÜLKE 890 MİLYAR DOLAR

Çin, 2013 yılından itibaren, Asya’dan Afrika’ya çoğu gelişmekte olan 100 ülkeye Tek Kuşak Tek Yol Projesi’yle yatırımlar yapmaya devam ediyor. Geçen 9 yılda, Çin’in Kuşak Yol Projesi’ne 890 milyar dolarlık bir yatırım gerçekleştirdiği biliniyor. Pekin’in devasa yatırımlar ile yatırım yaptığı ülkelerde siyasi nüfuzunu artırmayı ve Batı etkisini kırmayı hedeflediği biliniyor.

19 milyar dolarlık altın yaptırımı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya’nın altın ihracatına uygulanacak ambargonun, Moskova’ya yıllık yaklaşık 19 milyar dolara mal olacağını açıkladı. Blinken, G7 liderlerinin Rus altınının ithalatına yönelik yasak kararı almasıyla, Moskova’ya uygulanan yaptırımların etkilerinin gelecek sene itibarıyla görüleceğine dikkat çekti. CNN’e konuşan Blinken, altının, Rusya’nın enerjiden sonra en fazla kazandığı 2’nci ihracat kalemi olduğunu vurguladı.

Daha fazla silah istedi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, G7 liderlerinden Rusya’ya karşı hava savunma sistemleri dahil daha fazla silah yardımında bulunmalarını istedi. Zelenski, G7 Liderler Zirvesi’ne video konferans yöntemiyle katılarak konuşma yaptı. Zelenski, liderlerden ülkesine hava savunma sistemleri dahil daha fazla silah tedarik etmeleri talebinde bulundu. Zelenski, liderlerden Kiev’in tahıl ürünleri ihraç etmesine yardımcı olmalarını ve Ukrayna’nın yeniden imarı için mali yardım sağlamalarını talep etti.

Sarmaş dolaş poz verdiler

Son iki yılda başta AUKUS İttifakı ile Fransa’nın milyar dolarlık savunma ihalesini kaybetmesi olmak üzere, Brexit, balıkçılık krizi ve göçmen meselesinden karşı karşıya gelen İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasındaki buzlar, iki liderin G7 zirvesinde biraraya gelmesiyle çözüldü. Johnson ve Macron’ ikili görüşme öncesinde ve sonrasında samimi pozlar verirken, İngiltere Başbakanı’nın görüşmeyi “Kardeşlik” diye esprili bir dille yorumladığı belirtildi.

Putin’in atlı fotoğrafına gönderme

G7’ye katılan ülke liderleri Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in geçtiğimiz yıllarda at üstünde verdiği bir fotoğrafı dillerine doladılar. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ‘Putin’den daha sert olduğumuzu göstermeliyiz’ ifadeleri üzerine Putin’in üstsüz bir şekilde ata bindiği fotoğrafa gönderme yapan Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ‘Üstsüz ata binme’ önerisinde bulundu. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in ‘Ah evet en iyi fikir bu’ sözleri gülüşmelere neden oldu.