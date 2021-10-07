Gökyüzünden drone yağdı

Inan eyaletinde drone'ların gökte oluşturduğu ışık düzeninin bozulduğu ve izleyicilerin panik halinde aşağı düşen elektronik aletlerden kaçtığı görüntülerin yer aldığı videolar, sosyal medyada yayıldı.

Gösteri için hazırlanan 200 kadar drone'dan bazılarının, kalkıştan 3 dakika sonra kendiliğinden alçaldığı ve ardından düşmeye başladığı görülüyor.

Arızalan onlarca drone, izleyicilerin üzerine düşüyor.

Gösterinin organizatörü, arızanın insan hatasından kaynaklandığını açıkladı.

Drone'lardan bazılarının düşmeye başlamasının ardından tüm aletlerin güvenli iniş moduna alındığı belirtildi.

Kaza, herhangi bir yaralanmaya veya maddi hasara yol açmadı.

AA