Hayatını kaybeden Ciang için cenaze töreni düzenlenmeyecek, naaşı defnedilmeyecek

Cenaze Komitesinden yapılan açıklamaya göre, eski lider için başkent Pekin'deki Büyük Halk Salonu'nda anma töreni düzenlenecek.

Lösemi ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle Şanghay'da hayata gözlerini yuman Ciang'ın tabutu bugün özel uçakla Şanghay'dan Pekin'e getirildi. Tabutu, havaalanında Devlet Başkanı Şi Cinping ile diğer devlet ve parti ileri gelenleri karşıladı.

6 Aralık'ta yapılacak tören için ulusal matem ilan edilirken tüm eğlence mekanları kapatılacak. Anma sırasında tüm ülkede ve Çin'in dış temsilciliklerinde bayraklar yarıya indirilecek, 3 dakikalık saygı duruşu yapılacak.

Ciang'ın naaşı defnedilmeyecek, cenaze töreni düzenlenmeyecek.

Çin'in Soğuk Savaş sonrası dönemde dünya ekonomisiyle bütünleşme yoluna girdiği dönemin lideri olarak hatırlanan Ciang, 1980'lerin sonundan 2000'lerine başına kadar parti genel sekreteri ve devlet başkanı olarak ülkeyi yönetmişti.

Ciang, kendisinden önceki Çin lideri Dıng Şiaoping'in başlattığı reform ve dışa açılama politikalarının uygulayıcısı olmuş, "sosyalist piyasa ekonomisi" kavramıyla tamamıyla devlet kontrolündeki merkezi planlı ekonomiden, devletin düzenleyici rol oynadığı piyasa ekonomisine dönüşümü yönlendirmişti.