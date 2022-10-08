Hong Kong'da 500 bin uçak bileti bedava dağıtılacak

Hong Kong, Kovid-19 pandemisinin vurduğu turizmi güçlendirmek için ücretsiz uçak bileti planı açıkladı. Hong Kong Turizm Kurulu Müdürü Dane Cheng Ting-yat dün yaptığı açıklamada, seneye 500 bin biletin dağıtılacağını duyurdu.

Turizm Kurulu'nun reklam kampanyasını yürüteceği, biletlerinse Hong Kong Havalimanı Otoritesi tarafından dağıtılacağı bildirildi.

"Yönetim gelen yolculara uygulanan bütün Kovid-19 kısıtlamalarını kaldıracağını duyurduktan sonra ücretsiz uçak bileti için reklam kampanyalarını başlatacağız" diyen Cheng, Havalimanı Otoritesi'nin havayolu şirketleriyle görüşmelerini sürdürdüğünü söyledi.

Biletlerin hepsinin gelen yolcular için olmadığı, bir kısmının giden yolculara verileceği geri kalanınınsa seyahat acenteleri aracılığıyla dağıtılacağı kaydedildi. Görüşülen havayolu şirketleri arasında Cathay Pacific, Hong Kong Express ve Hong Kong Havayolları var.

Hong Kong yolcuların uçağa binmeden önce negatif test sonucu göstermesi veya geldikten sonra otelde karantinaya alınması zorunluluklarını geçen ay kaldırmıştı. Gelen yolcuların artık bir hafta boyunca her gün Kovid-19 testi yaptırması gerekiyor. Bu süre boyunca restoran gibi mekanlara girmeleri engelleniyor.

Bu yılın ilk 8 ayında Hong Kong'u ziyaret edenlerin sayısı 184 bine ulaştı. Bütün 2021'de bu sayı 91 bin 400 olsa da pandemiden önce, 2019'da Hong Kong'a 56 milyon ziyaretçi gelmişti.

Kaynak: Independent Türkçe