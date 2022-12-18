Hong Kong'da soğuk hava ve don uyarısı yapıldı

Meteoroloji Gözlemevi, kış musonunun kuzeyden getirdiği karadan esen rüzgarlar nedeniyle Hong Kong ve Guangdong'da soğuk ve kuru hava koşullarının beklendiğini bildirdi.

Gözlemevi, sabah saatlerinde yüksek kesimlerde ve Hong Kong'un kuzeyindeki Yeni Topraklar bölgesinde don olabileceği uyarısında bulundu.

Bu arada kentte gün içinde 20'den fazla ilçede yılın en düşük gündüz sıcaklık değerleri kaydedildi.

Hava sıcaklığı, Clear Water Bay, Kwun Tong, Pak Tam Chung ve Tsuen Wan gibi deniz seviyesindeki kıyı ilçelerde 7,4 dereceye, yüksek kesimlerdeki Victoria Zirvesi'nde 5,7, Ngong Ping Yaylası'nda 3,9 ve Tai Mo Dağı'nda 0,2 dereceye kadar düştü.

Kentte sert rüzgarların etkili olması, soğuk hava dalgasının pazartesi ve salı günü de sürmesi bekleniyor.