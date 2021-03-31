Hong Kong meclisinde Çin etkisi: Yüzde 80’ini Çin atayacak

Pekin hükümeti, Hong Kong Özerk Yönetimi'ndeki seçim kanununda büyük değişikliğe giderek halk tarafından seçilen milletvekili sayısını 4'te 1 oranına düşürdü.

Bu gelişmeyle birlikte Pekin, Hong Kong Meclisi'ndeki milletvekillerinin yaklaşık yüzde 80'ini doğrudan atama yetkisine sahip oldu. Söz konusu karara Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi de herhangi bir itirazda bulunmadı.

Yeni seçim kanununa göre, halkın seçtiği milletvekili sayısı 35'ten 20'ye düşürülürken, toplam milletvekili sayısı da 70'ten 90'a çıkarıldı. Ayrıca ülkedeki seçim kurulu başkanını belirleyecek komite üyesi sayısı da 1200'den 1500'e artırıldı.

Bunun yanında toplam sayısı 452 olan bölge meclis üyelerinin 117'sinin seçim komitesindeki temsil yetkisi ellerinden alınırken, Yasama Konseyi'ndeki 6 bölge koltuğu da kaldırıldı. Hong Kong'da en son 2019'da seçilen 452 bölge meclisi üyelerinin yüzde 90'ı, demokratik seçimlerle atanmıştı.

Söz konusu kanun değişikliyle birlikte Çin Komünist Partisi, Hong Kong meclisinin büyük bir kısmını doğrudan atayarak merkezi yönetimini güçlendirmiş olacak.

Kaynak: Euronews