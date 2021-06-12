Hong Konglu genç aktivist serbest kaldı

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde yasa dışı toplanmaktan hapis cezasına çarptırılan demokrasi yanlısı aktivist Agnes Chow serbest bırakıldı.

Yerel basına göre, 21 Haziran 2019'daki hükümet karşıtı protestoda 15 saat süren polis merkezi kuşatmasında yasa dışı toplanma suçundan 2 Aralık'ta hakkında 10 ay hapis cezası verilen Chow tahliye edildi.

Suçluların Çin'e iadesi tasarısına karşı düzenlenen gösterilerin öne çıkan isimlerinden 24 yaşındaki Chow'u yüksek güvenlikli cezaevi olan "Tai Lam Kadınlar Merkezi"nden çıkışında destekçileri karşıladı.

Chow, gün içinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, destekçilerine teşekkür etti ve bundan sonra iyice dinlenip eski sağlığına kavuşacağını belirtti.

Bu arada, Aralık'ta 10 ay hapis cezasına çarptırılan genç kadının neden erken tahliye edildiğine ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Chow, Haziran 2020'de kendisini lağveden ve muhalif grupların önemli liderlerinin daha önce üyesi bulunduğu "Demosisto" adlı grubun eski üst düzey liderlerindendi.

Çin'in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi (UHK) Daimi Komitesi'nde 30 Haziran'da oy birliğiyle kabul edilen yasa, Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından da imzalanmıştı.

Devleti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemleri yasaklayan yasa, Çin hükümetinin onayı sonrasında Hong Kong yerel hükümetinin resmi gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Yasa, içeriği itibarıyla asıl olarak Haziran 2019'da suçluların Çin'e iadesini öngören yasa tasarısına karşı başlatılan ve yıl sonuna kadar yoğun kitle protestolarıyla sürdürülen hükümet karşıtı protesto hareketini hedef alıyor.

Yasa ile Çin medyası tarafından "Hong Kong'un vatan hainleri" olarak yansıtılan muhalif gazeteciler, iş adamları ve aktivistlerin ulusal güvenlik gerekçesiyle yargılanmalarının önü açılırken bu kapsamda yasaklanan suçları işleyenlere 3 yıldan müebbete kadar hapis cezası verileceği belirtiliyor.

AA