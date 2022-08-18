İyice abarttılar: Balıklara da test yapıyorlar

Çin'in Fuijan eyaletine bağlı Şiamen, ülkenin uyguladığı sıfır vaka stratejisi kapsamında ilginç bir yol izliyor.

Kentin Jimei bölgesinde geçen aydan beri yalnızca balıkçılara değil yakalanan balıklara ve yengeçlere de Kovid-19 testi yapılıyor.

Pekin, koronavirüs pandemisine karşı sert önlemleri içeren bir politika uyguluyor. Sıfır vaka stratejisiyle virüsün görüldüğü yerde bastırılması ve bulaşma zincirinin kesilmesi hedefleniyor.

Şiamen'de de bölgeye virüs girmediğinden emin olmak için bütün balıkçılara ve avlarına her gün nükleik asit testi uygulanıyor.

Bazı balıkçıların denizdeyken yasadışı ticarete bulaşabildiğini, başka ülkenin gemileriyle temas kurabildiğini ve böylece koronavirüsün dışarıdan gelebildiğini savunan kent yetkilileri, testin gerekli olduğunu söyledi.

Öte yandan şimdiye kadar herhangi bir vakaya rastlanmadı.

Twitter'ın Çin'deki muadili Weibo'da konu hakkındaki bir hashtag 120 milyon kez okundu. Bir sosyal medya kullanıcısı, uluslararası sulardan Çin'e gelen balıklara 7 günlük karantina uygulanması gerektiğini söyleyerek şaka yaptı.

Bir başka kullanıcı da "Balıklar Kovid-19 testini ücretsiz yaptırabildiği için teşekkür etmeli" diye yazdı.

Kaynak: Independent Türkçe