Kanalizasyon borusu patladı, yol havaya uçtu
Çin'in Vuhan kentini fırtına vurdu. Fırtınanın etkisiyle kentteki bir kanalizasyon borusu patladı. Korkunç anlar saniye saniye kameraya yansıdı.
Çin 21.05.2021, 22:37
Salgının ilk görüldüğü yer olan Çin'in Vuhan kentinde şiddetli fırtına krize yol açtı. Günlerdir süren yağışlarda kentteki bazı kanalizasyon borularının patlamasıyla ortaya istenmeyen işte bu görüntüler çıktı.
Kanalizasyondan önce alevler çıktı. Daha sonra da patlama meydana geldi.
4 KİŞİ HAFİF YARALI
Patlamanın şiddetiyle yolun büyük bir kısmı havaya uçtu. O sırada yoldan geçenler çevreye savrulurken, 4 kişi de hafif yaralandı. Yaşanan panik ve kaçışma anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AHABER
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