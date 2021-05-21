Kanalizasyon borusu patladı, yol havaya uçtu

Salgının ilk görüldüğü yer olan Çin'in Vuhan kentinde şiddetli fırtına krize yol açtı. Günlerdir süren yağışlarda kentteki bazı kanalizasyon borularının patlamasıyla ortaya istenmeyen işte bu görüntüler çıktı.

Kanalizasyondan önce alevler çıktı. Daha sonra da patlama meydana geldi.

4 KİŞİ HAFİF YARALI

Patlamanın şiddetiyle yolun büyük bir kısmı havaya uçtu. O sırada yoldan geçenler çevreye savrulurken, 4 kişi de hafif yaralandı. Yaşanan panik ve kaçışma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AHABER