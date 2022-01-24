Komünist Parti'de ihraçlar

Çin’de aralarında eski bankacılık düzenleme kurumu başkan yardımcısı da olmak üzere üç üst düzey yetkili “yolsuzluk” suçlamasıyla ülke yönetiminde tek söz sahibi Komünist Parti’den atıldı. Bu kişiler hakkında ayrıca adli soruşturma açıldı.

Komünist Parti yönetimi son olarak ülkede yolsuzlukla mücadelede kararlı bir kampanya başlatılacağını duyurmuştu.

Hedef Şi Cinping’in siyasi düşmanlarını ortadan kaldırmak mı?

Çin konusunda uzman yorumcular, yolsuzlukla mücadele kampanyasıyla Devlet Başkanı Şi Cinping’in siyasi düşmanlarının ortadan kaldırılmasının hedeflendiği görüşünü dile getiriyor.

Parti yönetiminden yapılan açıklamada, “Bankacılık Denetleme Kurumu eski Başkan Yardımcısı Cai Esheng, eski Yüksek Mahkeme üyesi Meng Xiang ve eski Ulusal Gıda Yönetimi Başkan Yardımcısı Xu Ming, ciddi disiplin yasal ihlallerden dolayı Parti Yönetim Kurulu’ndan atıldı. “denildi.

Parti Disiplin Komitesi’nden yapılan ayrı bir açıklamada ise üç kişinin başkalarına yardım karşılığında kişisel mevkilerini kullanarak rüşvet ve yasa dışı şekilde değerli varlıklar almayı kabul ettikleri ifade edildi.

Açıklamada, partiden atılan bu üç kişiyle ilgili adli soruşturma başlatıldığı aktarıldı. Bu kişiler, suçlu bulunmaları halinde kişisel mal varlıklarına el konulmanın dışında haklarında idam veya ömür boyu hapis istenebilecek.

Kaynak: Euronews