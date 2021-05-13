Kovid-19 Everest’e kadar çıktı

Pekin hükümeti Everest Tepesine tırmanan bazı dağcıların Covid-19 belirtileri göstererek hastaneye kaldırılması sonrası bu bölgeye bir "sınır çizgisi" koyarak salgına karşı önlem alacağını açıkladı.

Son günlerde Dünya'nın en yüksek zirvesi olan Everest Tepesi'ne tırmanan yaklaşık 30 kadar dağcı Covid-19 belirtileri göstermesi sonrası bölgenin Nepal sınırında kalan kısmındaki kamplardan çıkartılarak tedavi altına alındı.

Bu gelişme sonrası Everest'in kuzey doğu tarafında Nepal ile sınır olan ancak Çin'in Tibet Özerk Bölgesi topraklarında kalan bölgede bazı sınır önlemleri alınacağı kaydedildi.

Tibetli yetkililer düzenledikleri basın açıklamasında Everest Tepesi'ne kuzey ve güney bölgelerden tırmanan dağcıların birbirleriyle temas etmemesi için bir sınır çizgisi çizileceğini ve Nepal tarafından zirveye tırmanan dağcılara bu konuyla ilgili bilgi verileceğini kaydetti.

Bunun yanında Çinli yetkililer, Everest'e tırmanmayan ve bölgeye sadece gezi amaçlı giden turistlere de zirvenin kuzey tarafına giriş yasağı getireceğini duyurdu. Everest bölgesi harici Nepal'in diğer şehir ve ilçelerinde Covid-19 vaka ve can kayıplarının artmasının da, bu kararı almada etkili olduğu belirtildi.

Geçtiğimiz nisan ayında Everest'e tırmanan 21 Çinli dağcı, Covid-19'a yakalanma riski taşıdığı gerekçesiyle Tibet'te karantinaya alınmıştı.

Everest'e Çin tarafından tırmanmak geçen seneden beri yasak

Pekin hükümeti geçtiğimiz seneden itibaren yabancı uyruklu kişilerin Çin tarafından Everest'e tırmanmasını yasaklamış, ancak bölgede belirli bir sınır hattı olmadığı için bu yasak nispeten delinmişti.

Koronavirüsün çıkış noktası olan Çin, salgının başlangıcında aldığı sert karantina önlemleri sebebiyle yaşanan krizi kısa sürede kontrol altına almayı başarmış, vaka ve can kayıpları sıfır noktasına kadar düşmüştü.

Çin'e şu anda yabancı uyruklu kişilerin girişi yasak ve ülke vatandaşları yurt dışından geldiği zaman otel odalarında 21 gün boyunca sıkı karantinaya tabi tutuluyor.

Kaynak: Euronews