Makau'da kumarhane işleten 6 şirketin lisansı 10 yıllığına uzatıldı

Makau Hükümeti İmtiyazlar Komitesinden yapılan açıklamada, halen bölgede işletme lisansı bulunan 6 şirketin imtiyaz ihalesini kazandığını duyurdu.

Wynn Resorts, Venetian, Melco Resorts, SJM Resorts, MGM Grand Paradise ve Galaxy Casino'nun lisansları yenilenirken ihaleye katılan yedinci şirket olan Malezyalı GMM ise lisans alamadı.

Kazanan şirketlerin yeni işletme lisanslarının 1 Ocak 2023'ten itibaren 10 yıl geçerli olacağı kaydedildi.

Komite Başkanı Andre Cheong, 14 Eylül'de ihale sürecinde teklif veren şirketlerle yaptıkları görüşmelerde Makau hükümetinin "yerel istihdamı güvenceye alma", "yabancı turist kaynaklarını artırma" ve "kumar dışı projeler geliştirme" şartlarını bildirdiğini aktardı.

Makau hükümeti, kumar işletmelerine ilişkin yasada yaptığı değişiklikle, imtiyaz kazanmak isteyen işletmelere kurumsal sosyal sorumluluk projeleri yürütme koşulu getirmişti. Komitenin ihale sürecinde adayların tekliflerini değerlendirmelerde bu projeleri dikkate aldığı kaydedildi.