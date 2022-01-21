Meşhur spor kanalı Pekin Kış Olimpiyatları'na katılmayacak
Dünyaca ünlü spor kanalı ESPN, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki artış ve uygulanan sıkı virüs tedbirleri gerekçeleriyle Çin'de gelecek ay gerçekleştirilecek 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'na muhabir göndermemeye karar verdi.
Çin 21.01.2022, 10:35
ESPN’nin etkinlik ve stüdyo prodüksiyonlarından sorumlu Başkan Yardımcısı Norby Williamson, yaptığı yazılı açıklamada, daha önce 4 muhabirlerini olimpiyatlara göndermeyi planladıklarını ancak sonrasında uzaktan yayın yapma kararı aldıklarını belirtti.
Williamson, çalışanlarının güvenliğinin son derece önemli olduğunu ifade etti.
Karar, dünya genelinde Kovid-19 vaka sayılarının artması ve Çin’in uyguladığı sıkı virüs tedbirleri nedeniyle alındı.
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