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Meşhur spor kanalı Pekin Kış Olimpiyatları'na katılmayacak

Dünyaca ünlü spor kanalı ESPN, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki artış ve uygulanan sıkı virüs tedbirleri gerekçeleriyle Çin'de gelecek ay gerçekleştirilecek 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'na muhabir göndermemeye karar verdi.

Çin 21.01.2022, 10:35
Meşhur spor kanalı Pekin Kış Olimpiyatları'na katılmayacak

ESPN’nin etkinlik ve stüdyo prodüksiyonlarından sorumlu Başkan Yardımcısı Norby Williamson, yaptığı yazılı açıklamada, daha önce 4 muhabirlerini olimpiyatlara göndermeyi planladıklarını ancak sonrasında uzaktan yayın yapma kararı aldıklarını belirtti.

Williamson, çalışanlarının güvenliğinin son derece önemli olduğunu ifade etti.

Karar, dünya genelinde Kovid-19 vaka sayılarının artması ve Çin’in uyguladığı sıkı virüs tedbirleri nedeniyle alındı.

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#espn #pekin kış olimpiyatları
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