'Mühendislik harikası'nda sona gelindi

Çin Uluslararası Radyosu'nun haberine göre, dünyaca tanınmış mimar Moshe Safdie tarafından tasarlanmış bulunan bina 1.12 milyon metrekare alan kaplayan sekiz adet kuleden ve onları birleştiren 'yatay gökdelen' olarak anılan kuleler arası köprüden oluşuyor.

Crystal adlı 250 metre uzunluğundaki köprü dünyanın en yüksek köprülerinden biri olacak. Açıldığında, içinde bir gözlemleme galerisi, gökyüzü bahçeleri, bir sonsuzluk havuzu ve değişik restoranlar bulunacak. Bütün bunlardan başka gök köprüsü, geceleri dev bir ışık topuna dönüşerek gökyüzünü bir ışık şovuyla hareketlendirecek.

Öte yandan, The Raffles City Chongqing kompleksi, 230 bin metre karelik bir alışveriş merkezi, 1,400 rezidans, bir lüks otel ve 160;000 metrekarelik geniş ofis alanları barındıracak.

Kaynak: Ajanslar