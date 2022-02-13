"Ölümsüzlük" ararken ölen imparatorun mezarında yeni toprak askerler bulundu

Heykel ordu şu anda yaklaşık 8 bin asker, 520 at, 130 savaş arabası ve 150 süvari atından oluşuyor. Tarihçilere göre MÖ 210'da yapılan bu ordunun imparatorun mezarını sembolik olarak koruduğuna veya öbür dünyada imparatora eşlik ettiğine inanılıyordu.

Çin devlet televizyonu CGTN'ye göre yeni buluntular, Çin'in Şensi bölgesindeki mozolede yapılan kazılarda "1 numaralı çukur" adı verilen noktada keşfedildi.

230 metre uzunluğunda ve 62 metre genişliğindeki çukurun derinliği de 5 metre. Çukurda ağırlıklı olarak piyadeler ve savaş arabaları heykelleri yer alıyor. Ancak çıkarılan askerlerden birkaçının general olduğu ifade ediliyor.

Arkeologlar burada 6 binden fazla çanak çömlek ve at figürü bulacaklarını düşünüyor.

Çıkarılan asker heykelleri İmparator Çin Şi Huang Mozolesi Müzesi'ndeki uzmanlar tarafından restore edilecek.

İmparatorun mozolesi ve Toprak Askerler ilk olarak 1974'te keşfedildi. Arkeolojik alan, 20. yüzyılın en büyük keşiflerinden biri kabul ediliyor.

ÇİN'İ BİRLEŞTİREN İMPARATOR ÖLÜMSÜZLÜK ARARKEN ÖLDÜ

Çin Şi Huang, M.Ö. 221'de Çin'i birleştiren imparator olarak biliniyor.

İmparator, bütün topraklarda yazıyı, parayı, ağırlık ve ölçü birimlerini standart hale getirmiş, kanallar ve yollar yaptırmıştı. Kuzey sınırlarını akınlardan korumak için Çin Seddi'nin inşasını da o başlatmıştı.

Çin imparatoru aynı zamanda ölümsüzlük arayışıyla ünlü. Hayat iksirini bulması için ülke dışına elçiler gönderen imparatorun, eski kralların ve alimlerin 10 bin yıl yaşadığı ve bunu sinabar (civa sülfür) içerek yaptığı inancıyla kendi şaraplarına cıva kattığına inanılıyor.

Cıva zehirlenmesinden 39 yaşında ölen imparator, kilden yapılmış, terakota askerlerden oluşan bir yeraltı ordusu inşa etmişti.

M.Ö. 2. yüzyılda yaşayan tarihçi Sima Çian'a göre imparatorun mezarının etrafı derelerle çevriliydi ve bu derelerden cıva akıyordu. Mezar civarında cıva oranın yüksek çıkması bu bilgiyi doğrulamıştı. Yine Çian'a göre mezar girişine mekanik oklar da yerleştirilmişti.

Bir zamanlar 100 metreyi bulan piramide ve bir antik şehre ev sahipliği yapan sıradışı mezar, bu tehlikeler nedeniyle hala tam olarak açılamadı.

Arkeologlar yakında X-ışınlarını kullanarak mezarın üç boyutlu haritasını çıkarmayı ve sırlarını aydınlatmayı planlıyor.

Kaynak: Independent Türkçe