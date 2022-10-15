Pekin'de sıra dışı pankart

Sosyal medyadaki fotoğraf ve video kayıtlarında görüldüğü üzere, Pekin'in güneybatı semti Haidian'daki Sitong Köprüsü'ne asılan pankartta şu ifadeler yer aldı:

Gıda istiyoruz, PCR testleri değil. Özgürlük istiyoruz, kapanmalar değil. Saygı istiyoruz, yalanlar değil. Reform istiyoruz, Kültür Devrimi değil. Oy hakkı istiyoruz, lider değil. Vatandaş olmak istiyoruz, köle değil.

İkinci pankarttaysa Çin Devlet Başkanı ve ÇKP Genel Sekreteri Şi Cinping'in devrilmesi için grev ve okul boykotu çağrısı yapıldı.

Çin siber güvenlik yetkilileri içinde "köprü" ve "Haidian" gibi anahtar kelimelerin geçtiği paylaşımları Weibo ve WeChat üzerinde hemen engelledi ama görüntüler Batılı sosyal medya ağlarında yayıldı.

Çinli sosyal medya kullanıcıları sansüre takılmamak için olayın ertesi günü (14 Ekim) anahtar kelimeleri kullanmadan #gördüm etiketiyle pankartlı protestoya gönderme yaptı. Bu etiket engellenmeden önce 180 bin paylaşıma ulaştı.

Pankartı asan protestocunun kimliği de tartışma yarattı. Kay Şia gibi bazı tanınmış muhalifler Twitter hesaplarında pankartı asan kişiye ait olduğu sanılan birinin günler öncesinden kalan tweet'lerini paylaştı.

ABD'de yaşayan Çinli bilim insanı Feng Juzi, aynı sloganların kendi hesabına gönderildiğini ama daha sonra silindiğini belirterek, bu kişinin tutuklanmış olabileceğini söyledi.

Protesto, 16 Ekim'de başlayacak ve bir hafta sürecek ÇKP kongresine katılacak binlerce delegenin ülkenin dört bir yanından başkente akın ettiği zamana denk geldi.

Kapalı kapılar ardından yapılacak kongrede Şi'nin iktidarını pekiştirerek üçüncü döneme uzatması bekleniyor.

Kaynak: Independent Türkçe