Şangay'da Kovid-19'a yakalanan çocuklar aileleriyle görüştürülmüyor

"Sıfır Covid" politikası uygulayan Çin'in Şangay kentinde Covid-19'a yakalanan çocukların aileleriyle görüştürülmediği bildirildi.

Esther Zhao, Covid-19'a yakalanan 2 buçuk yaşındaki çocuğundan ayrı kalan ebeveynlerden biri. 26 Mart'ta ateşlenen kızını Şangay'daki bir hastaneye götüren Zhao, üç gün sonra ikisinin de Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine kızından ayrı tutulmamak için yetkililere yalvardığını ancak kızının çocuklar için ayrılan karantina merkezine gönderildiğini söylüyor. Başka bir karantina merkezine gönderilen Zhao'ya göre kızının yaşı annesinden ayrı kalmak için çok küçük.

Zhao, kentin Jinşan bölgesindeki Şangay Halk Sağlığı Klinik Merkezi'ndeki karantinaya alınmasının ardından kızının iyi olduğuna dair merkezden yalnızca bir defa mesaj gönderildiğini belirtiyor ve Covid-19'a yakalanarak bir başka karantina merkezine gönderilen eşiyle birlikte defalarca ricada bulunmalarına rağmen bilgi alamadıklarını söylüyor.

Sosyal medyada kaygılandıran görüntüler

Zhao'nun kaygıları Jinşan'daki çocuk karantina merkezinde inleyen bebeklerin beşiklerde üçer üçer tutulduğunu gösteren fotoğraflar, bir başka bebeğin sızlanarak odadan çıkmak üzere emeklediği videolar üzerine daha da artmış.

Şangay Halk Sağlığı Klinik Merkezi internette dolaşan fotoğraf ve videoların Jinşan çocuk karantina merkezine ait olmadığını belirtiyor. Merkez bu görüntülerin hastanedeki pediatri bölümünün artan Covid-19 vakalarıyla başa çıkabilmesi için başka bir binaya nakli sırasında çekildiğini ve pediatrik hastalara gerekli tıbbi müdahalenin yapıldığını ve günlük bakım ihtiyaçlarının karşılandığını ifade ediyor.

Bu açıklamanın ardından Çin'in internette denetim yaparak yanlış bilgileri doğruladığını belirten kurumunun sosyal medya hesabında Jinşan çocuk karantina merkezinde çekildiği belirtilen dört fotoğraf paylaşıldı. Fotoğraflardan birinde küçük çocukların özenle toplanmış yataklarda oturduğu veya yanında ayakta durduğu, diğerlerinde yetişkinlerin kişisel koruma kıyafeti giydiği ve bir tanesinin beşikte yatan bir bebekle ilgilendiği görülüyor.

Diğer paylaşımlar ise sosyal medyadan silindi ancak binlerce kişi paylaşımlar altında yorumlar yazmaya ve fotoğraflar eklemeye devam ediyor.

Reuters haber ajansıyla paylaşılan başka mesajlaşmalarda ise yetişkin sayısının çocuk sayısına göre çok yetersiz olduğu bildiriliyor. Bir paylaşımda 3 aylık bebeklerin emziren annelerinden ayrı tutulduğu, bir başka paylaşımda ise Şangay'da kreşe giden 5-6 yaşlarındaki 20'den fazla çocuğun velileri olmadan karantina merkezine götürüldüğü ifade ediliyor.

Şangay'da iki aşamalı karantina sürüyor

Yaklaşık bir ay kadar önce salgının patlak verdiği Şangay kentinde 26 milyonluk nüfus hafta başında iki aşamalı karantinaya girdi.

Kentte cumartesi günü açıklanan verilere göre şehir içinde 6 bin 51 asemptomatik Covid-19 vakası ve 260 semptomatik vaka tespit edildi. Bir gün önceki rakamlar ise sırasıyla 4 bin 144 ve 358 idi.

Her ne kadar Şangay'daki vaka sayıları küresel standartların çok altında olsa da Çinli yetkililer bütün pozitif vakaları test, takip ve merkezi karantina yöntemiyle kontrol altında tutmayı amaçlıyor.

Kaynak: Euronews