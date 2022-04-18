Şanghay'da Omicron varyantının tetiklediği Kovid-19 salgınında ilk ölümler görüldü

Yerel sağlık yetkilileri, yaşları 89, 90 ve 91 olan 3 hastanın yaşamını yitirdiğini bildirdi.

İkisi kadın biri erken olan hastaların, süregelen yüksek tansiyon ve kalp-damar rahatsızlıkları olduğu belirtildi.

Böylece kentte Omicron varyantını taşıyan vakaların tetiklediği Kovid-19 salgınındaki doğrulanan ilk can kayıpları da kayıtlara geçti.

Şanghay'da son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 2 bin 417, hastalık belirtisi göstermeyen 19 bin 831 vaka kaydedildi.

Eyalet statüsünde müstakil yönetime sahip kent, Çin ana karasında en fazla vakanın görüldüğü yer oldu.

Kentte son haftalarda hastalığa dönüşen ve dönüşmeyen vaka sayısı arasında büyük fark dikkati çekiyor. Bunun, Omicron varyantının bulaşıcılığı yüksek fakat hastalık tablosu hafif "BA.2" mutasyonunun yayılmasının sonucu olduğu değerlendiriliyor.

Kentte mart başından bu yana kaydedilen 340 bin yerel kaynaklı vakanın büyük bölümünü belirti göstermeyenler oluşturdu.

Şanghay Yerel Sağlık Komisyonu Direktörü Vu Cingley, yaptığı açıklamada, hastanelerde tedavi gören 18 bin 170 hastadan yalnızca 16'sının durumunun ağır olduğunu bildirdi.

Ağır hastalardan 15'inin 70 yaş ve üzeri, 1 hastanın ise 33 yaşında olduğunu kaydeden Vu, yaşlı hastalarının tümünün başka bir kronik rahatsızlığı bulunduğunu kaydetti.

Ağır hastalardan yalnızca 1'inin aşılanmış olduğunu belirten Vu, yaşlı nüfusun aşılanmasının önemine işaret etti.

Vu, halen Şanghay'da 60 yaş üstü nüfusun yüzde 62'sinin en az iki doz aşılandığını, yüzde 38'inin ise üçüncü doz aşı olduğunu belirterek oranların hala tatminkar düzeyde olmadığını vurguladı.

Şanghay'da artan vakalar nedeniyle 28 Mart'ta ilan edilen kademeli kapanma, vakaların azalmaması nedeniyle tüm şehirde belirsiz süreyle uzatılmıştı.

Kentte kapanma tedbirlerinin uzaması, gıda dağıtımı ve bakım hizmetlerinin sağlanmasında sıkıntılara sebep olmuştu.

Sağlık yetkilileri, nüfusu 26 milyonu aşan kentte 14 günde vaka görülmeyen bölgelerde sokağa çıkma yasaklarının kaldırılacağını açıklamıştı.

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 2 bin 742, hastalık belirtisi göstermeyen 20 bin 718 vaka saptandı.

Çinli sağlık yetkilileri, Kovid-19 testi pozitif olduğu halde hastalık belirtisi göstermeyen vakaları genel toplama dahil etmiyor.

Son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 98 vakanın kayıtlara geçtiği Çin'de hayatını kaybeden olmadı.

Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde ise Kovid-19'un Omicron varyantına bağlı yerel kaynaklı vakaların yol açtığı 5. dalganın etkisi azalarak sürüyor.

Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, kentte son 24 saatte 12'si yurt dışı kaynaklı 747 Kovid-19 vakası tespit edildi, 29 kişi hayatını kaybetti. Kentte günlük vaka son üç günde 1000'in altına düştü.

Salgın dalgasında yıl başından bu yana 8 bin 900'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Kentte 60 yaş üzeri nüfusta aşılama oranlarının düşük olması ölümlerin artmasında etkili olduğu değerlendiriliyor.

Bulaşıcılığı yüksek Omicron varyantının ortaya çıkardığı tablo, Çin'in Kovid-19'a karşı "sıfır vaka" stratejisi için sınamaya dönüştü.

Kovid-19 vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen strateji; karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor. Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahalesi ve maliyeti açısından zaman zaman tartışmalara yol açıyor.

Diğer ülkeler Kovid-19'a karşı salgın koruma tedbirlerini büyük ölçüde kaldırıp normalleşmeye giderken Çin'in mücadele stratejisini zaman içinde nasıl uyarlayacağı hala belirsizliğini koruyor.