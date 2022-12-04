Şanghay'da toplu taşıma araçlarında test sonucu gösterme zorunluluğu kaldırılıyor

Şehir yönetiminden yapılan açıklamada, uygulamanın parklar gibi açık hava alanları için de geçerli olacağı belirtildi.

Çin'de vaka artışı sürerken ülkenin en büyük şehri Şanghay da bazı tedbirleri gevşeten şehirler kervanına katıldı.

Guangcou, Çongçing, Şıncın ve başkent Pekin, daha önce toplu taşımada ve bazı kamuya açık alanlarda test zorunluluğunun kaldırılacağını duyurmuştu.

Yaklaşık 25 milyon nüfuslu kentte son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 36, göstermeyen 450 vaka kaydedildi.

Şanghay'da bahar aylarında Omicron vakalarının tetiklediği salgında 76 gün süren kapanma uygulanmıştı.

"Sıfır vaka"dan çıkışın işaretleri

Çin'de 24 Kasım'da Urumçi'de karantinada olduğu iddia edilen apartmanda çıkan yangının ardından çok sayıda şehirde Kovid-19 tedbirlerine yönelik protestolar yapılmıştı.

Protestoların ardından Çin yönetimi, "sıfır vaka" adı verilen salgın önleme ve kontrol tedbirlerinin gevşetileceğine dair bazı işaretler vermişti.

Salgınla mücadeleden sorumlu Başbakan Yardımcısı Sun Çunlan, Ulusal Sağlık Komisyonu uzmanlarıyla yaptığı toplantıda kısıtlayıcı tedbirlerde aşamalı değişiklikler yapılması gerektiğini vurgulamıştı.

Sun, toplantıda Omicron varyantının "daha bulaşıcı fakat daha az ölümcül olduğunu" ilk kez dile getirirken resmi haber ajansı Xinhua'nın toplantıya ilişkin haberinde "sıfır vaka" ifadesine yer verilmemesi dikkati çekmişti.

Toplantının ardından ülkenin güneyindeki Guangcou ve Çongçing şehirlerinde "yüksek riskli" bölgelerdeki kısmi karantina kaldırılırken vakalarla yakın temastakilerin kendilerini evlerinde tecrit etmelerine izin verilmiş, Şiciazcuang, Cıngcou ve Çıngdu gibi bazı şehirlerde ise test zorunluluğu ve hareket kısıtlamaları gevşetilmişti.

Son 24 saatte 35 bin 755 vaka

Çin'de sonbahardan bu yana Omicron'un bulaşıcılığı yüksek alt varyantlarının yol açtığı salgınlar nedeniyle vaka sayısı artmıştı.

Ulusal Sağlık Komisyonu verilerine göre Çin ana karasında son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 4 bin 148, göstermeyen 31 bin 607 vaka tespit edilirken virüs nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayısının nüfusa oranla az olmasına ve büyük bölümünün hastalık belirtisi göstermemesine rağmen Çin, "sıfır vaka" olarak adlandırılan katı salgın kontrol tedbirlerini uygulamaya devam ediyor.

Kovid-19 vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen strateji, karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler, imalat, ticaret ve hizmetler sektöründeki işletmelerin faaliyetlerinin kısıtlanması veya kapalı devre sürdürülmesi gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor. Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahalenin yanında ekonomik maliyeti açısından da tartışmalara yol açıyor.

Çoğu ülke virüsle belirli bir uyum içinde yaşamaya, hayatın akışını ve ekonomik faaliyetleri aksatacak kontrol tedbirlerinden kaçınmaya yönelik stratejileri benimserken Çin, salgının başından beri başvurduğu kısıtlayıcı tedbirleri sürdürüyor.