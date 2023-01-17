'Savaşçı Kurt' görevden alındı: Çin'den Batı'ya sıcak mesaj

Sorulara verdiği geç ve agresif yanıtlar ile öne çıkan, takındığı tavır ile Çin'in 'Savaşçı Kurt' diplomasisinin yüzü haline gelen ve bir aydır kürsüye çıkmayan Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao'nun geçtiğimiz hafta görevden alındığı ortaya çıktı.

"Savaşçı Kurt" söylemi Çin'in son yıllarda Batı ile artan gergin ilişkilerinde simge haline geldi. Bakanlık sözcüsü Zhao ile özleşen kavram Çinli diplomatlar arasında hızla benimsenmişti.

Zhao’nun sözcülük görevinden alınmasıyla bu diplomasinin geleceği de merak konusu oldu.

Sözcü Zhao, yeni Dışişleri Bakanı Qin Gang'ın göreve başlamasının hemen ardından görevden alındı.

Batı ile ilişkilerde yeni dönem mi başlıyor?

Çin'in eski Washington Büyükelçisi olan Bakan Qin ilk açıklamalarında Batı'ya sıcak mesajlar gönderdi.

Devlet Başkanı Şi'ye yakınlığıyla bilinen yeni bakanın bu adımları, "Batı ile ilişkilerde yeni bir dönem mi başlıyor?" sorusunu akıllara getirdi.

Avusturalya ile normalleşmeye başlayan ilişkiler de, diplomasi değişikliğinin bir parçası olarak yorumlandı.