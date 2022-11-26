Şi Cinping'den Kim Jong-un'a mektup

Kuzey Kore devletine ait Kore Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA) cumartesi yayımladığı haberde, Şi Cinping'in "bölgede ve dünyada barışı, istikrarı, kalkınmayı ve refahı sağlamak için işbirliği yapmak istediğini" söylediği ifade edildi.

Buna göre Şi Cinping, Kim Jong-un'a gönderdiği mektupta Kuzey Kore-Çin ilişkilerini geliştirmeyi ve "tarihte yeni bir sayfa yazmak" istediğini belirtti.

Güney Kore ve Kuzey Kore arasındaki anlaşmazlıklara siyasi çözüm yolları bulmayı hedeflediğini de dile getiren Şi Cinping, Kim Jong-un'a "Kore'nin sosyalist inşasında başarılar dilediğini" ifade etti.

Şi Cinping, 16 Ekim'de başlayıp 22 Ekim'de sona eren Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) 20. Ulusal Kongresi'nde üçüncü kez genel sekreter seçilmişti.

Kim Jong-un ise Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurucusu Mao Zedong'dan bu yana parti liderliğini iki dönemden fazla sürdüren ilk lider olan Şi Cinping'i tebrik etmişti.

Kuzey Kore lideri, Şi Cinping'in başarısının önemli bir dönüm noktası olduğunu söylemiş, ikili ilişkilerin geliştirilmesini istediğini ifade etmişti.

KCNA'nın haberinde, Şi Cinping'in mektubunun Kim Jong-un'un tebrik mesajına yanıt olarak gönderildiği belirtildi.

Öte yandan mektubun, Kuzey Kore'nin 18 Kasım'da yaptığı kıtalararası balistik füze (ICBM) testinden bir hafta sonra gelmesi de dikkat çekti. Şi Cinping, mesajında ICBM denemelerine değinmedi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) testin ardından yayımladığı bildiride, Kuzey Kore'yi kınamıştı. Rusya ve Çin yönetimiyse açıklamaya imza atmamıştı.

Füze denemesinden önce G20 zirvesinde Şi Cinping'le görüşen ABD Başkanı Joe Biden, "Çin'in Kuzey Kore'yi kontrol edebileceğini söylemek zor" demişti.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield ise Çin ve Rusya'nın Kuzey Kore yönetimini koruduğunu ileri sürmüştü.

Kaynajk: Independent Türkçe