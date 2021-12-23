Şi Cinping, Hong Kong'daki Yasama Meclisi seçimlerine destek verdi

Devlet Başkanı Şi, görev ziyareti için Pekin'de bulunan Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam'i kabul etti.

Görüşmede yeni seçim düzenlemelerinin "Tek ülke, iki sistem" ilkesine ve bölgenin gerçeklerine en uygun bir düzen getirdiğini belirten Şi, "Hong Kong'u vatanseverlerin yönetmesi" ilkesinin hayata geçirildiği seçimlerin Hong Kong'un ekonomik gelişmesinin ve refahının güvencesi olacağını ifade etti.

Şi, Lam'i ve Hong Kong hükümetini, kenti, 2019'da hükümet karşıtı protestoların yarattığı kaostan çıkararak yeniden istikrara kavuşturmakta sağladığı başarı için tebrik etti.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde seçim yasasında bu yılın başında yapılan değişikliklerin ardından ilk Yasama Meclisi seçimi 19 Aralık'ta yapılmıştı.

Demokrasi yanlısı muhaliflerin adaylık sürecinde dışlandığı, merkezi hükümetin çizgisine yakın adayların yarıştığı seçime katılım yüzde 30,2'de kalmıştı.

Seçimin ardından G7, AB ve ABD, İngiltere, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'nın oluşturduğu "5 Göz" İttifakı ülkeleri, yayımladıkları açıklamalarda "yeni seçim sistemiyle demokrasinin erozyona uğradığına" dair kaygılarını dile getirmişti.

Çin Halk Kongresi Daimi Komitesi, 30 Mart'ta Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde seçim sistemini revize eden yasal değişiklikleri onaylamıştı.

Hong Kong'un anayasası niteliğindeki Temel Yasa'nın 1. ve 2. ek maddelerinde yapılan değişikliklerle yerel yasama organı niteliğindeki Yasama Konseyinin sandalye sayısı 70'ten 90'a çıkarılmış, doğrudan seçimle belirlenen sandalye sayısı ise 35'ten 20'ye düşürülmüştü.

Hong Kong Baş Yöneticisini seçmekle görevli Seçim Komitesinin üye sayısı 1200'den 1500'e çıkarılmış, komitenin Yasama Konseyinin 40 üyesini belirlemesine karar verilmişti.

Konseyin kalan 30 üyesinin ise iş ve meslek odaları ile sektör temsilcileri tarafından seçilmesi kararlaştırılmıştı.

Hong Kong, 1898'de imzalanan "kira sözleşmesi" ile uzun yıllar İngiltere hakimiyetinde kaldıktan sonra 1997'de Çin'e devredilmişti.

İmzalanan ortak deklarasyon çerçevesinde Hong Kong'a 2047'ye kadar basın, ifade, toplanma, inanç ve serbest akademik çalışma gibi özgürlükleri ile bağımsız idari ve hukuki yapısını koruma hakkı tanınmıştı.

Hong Kong, Çin'e bağlı olmasına rağmen kendisine ait para birimi, dil, hukuk sistemi ve kimlik kullanıyor. Özerk yapılı bölgenin sadece savunma ve dış politika gibi konularda Pekin'e bağlı olduğu bu yönetim modeli, "bir ülke, iki sistem" olarak adlandırılıyor.

Pekin yönetimi, "son yıllarda Ulusal Güvenlik Yasası gibi yasal değişikliklerle bölgenin özerk yönetim yapısını aşındırdı" şeklinde eleştiriliyor.