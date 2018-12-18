Şi Jinping, dünyaya meydan okudu

Son dönemde iddialı çıkışlarıyla gündeme gelen Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, “reform ve açılım” hareketinin 40 yıl önce başladığını, Çin’in günümüzde dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olduğunu ifade etti. Küresel güçlerin uyguladığı baskılara rağmen ülkesinin büyüyeceğini de sözlerine ekleyen Jinping, Çin’in ekonomik gelişimine rağmen “küresel hegemonya” uygulamayacağını da dile getirdi.

Jinping’in “küresel hegemonya” açıklamalarına temkinle bakılıyor. Çin yönetimi ülkede dini ve etnik farklılıklara sahip topluluklara, özellikle Uygurlara yoğun bir şekilde devlet baskısı uyguluyor.

Çin'in ekonomik reformu olan “reform ve açılım” 1978'de Deng Jiaoping tarafından başlatılmış, program aynı yılın 18 Aralık'ında onaylanmıştı.

1978 yılındaki reform ile Çin, Mao Zedung’un eski tarz anlayışını değiştirerek küresel iddiaya sahip bir forma bürünmüştü.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

