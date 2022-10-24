Şi, Mao’dan sonra üçüncü dönem parti liderliği yürüten ilk isim oldu

Çin Halk Cumhuriyeti’nin 10 yıldır liderliğini yürüten Şi Cinping, partisinin Merkez Komite üyeleri tarafından bir kez daha Komünist Parti Genel Sekreteri seçildi. Böylelikle Cinping, Mao’dan sonra üçüncü dönem parti liderliği yürüten ilk isim oldu. Çin Komünist Partisi’nin 20. Ulusal Kongresi’nin ardından dün ilk toplantısını yapan partinin en üst yönetim organı Merkez Komite, Şi Cinping’i yeniden genel sekreter seçti. Devlet Başkanı Şi, 2012 ve 2017’de seçildiği göreve yeniden gelirken, Çin Halk Cumhuriyeti’nin kurucusu Mao Zedong’dan bu yana parti liderliğini iki dönemden fazla sürdüren ilk lider oldu. Merkez Komite, ilk toplantısında kendi içinde 25 kişilik Siyasi Büro’yu, 10 kişilik Merkezi Askeri Komisyonu, 7 kişilik Daimi Komite’yi ve Genel Sekreteri belirledi.

Güvendiği isimleri yanına aldı

Toplantının ardından Genel Sekreter Şi ve yeni seçilen Daimi Komite’nin diğer üyeleri Li Çiang, Vang Huning, Cao Lıci, Li Şi, Cai Şi ve Ding Şueşiang, protokol sırasıyla basının karşısına çıktı. Daimi Komite’ye dört yeni isim seçilirken, üyelerin tamamının Şi’ye yakın isimler olması dikkati çekti. Çin Devlet Başkanı olarak üçüncü dönemine başlayacak Şi, Mao’dan bu yana iktidarı iki dönemi aşan ilk lider oldu. Şi Cinping beş yıl daha görev yapacak. Li Çiang, 63 yaşındaki Şanghay’ın parti başkanının, görevdeki Li Keqiang’ın istifa etmesinin ardından Mart ayında Çin’in bir sonraki başbakanı olması bekleniyor. Bu Şi Jinping’den sonra en yüksek rütbeli pozisyon. Mevcut Başbakan Li Keqiang ve seleflerinin aksine Li, başbakan yardımcısı olarak hizmet etmedi veya merkezi hükümette herhangi bir kapasitede çalışmadı. Cao Lıci, 65 yaşındaki Licı Merkezi Disiplin Komitesi Başkanı olarak görev yapıyor. Vang Huning, Komünist Parti Merkez Komitesi Birinci Sekreteri olarak görev yapan Huning etki alanı geniş bir parti teorisyeni olarak biliniyor. Pekin Parti Sekreteri olarak görev yapan Cai, Şi’nin en güvendiği isimlerden biri olarak biliniyor. Cai daha önce Pekin Kış Olimpiyatları’nı denetlemişti.