Şi'nin yeniden başkan seçilmesi bekleniyor

Başkent Pekin'de gerçekleşecek toplantıda Şi Cinping'in üçüncü dönem için yeniden başkanlığa getirilmesi öngörülüyor.

Şi'nin böylece parti üzerindeki hakimiyetini ve ülkenin kurucusu Mao Zedong'dan bu yana geçen süredeki en güçlü Çinli lider konumunu pekiştirmesi öngörülüyor.

Keza kongrede yeni üst düzey liderlik kadrosu da açıklanacak.

Devlet yayın kuruluşu CCTV, ülkede her beş yılda bir düzenlenen 25 üyeli Politbüro toplantısına ilişkin haberini, "son derece önemli bir kongre" ifadeleriyle aktardı.

Haberin devamında kongre için hazırlık çalışmalarının "sorunsuz bir şekilde ilerlediği" belirtildi.

Kongre kapsamında yaklaşık 2 bin 300 Komünist Parti delegesi, partinin yaklaşık 200 üyeli Merkez Komitesinin üyelerini seçmek üzere Pekin'e gelecek.

Şu anki mevcut Merkez Komite ise son toplantısını 9 Ekim'de Pekin'de gerçekleştirecek.

Merkez Komite daha sonra 25 kişilik Politbüro ve Çin'in en yüksek liderlik organı olan ve yedi kişiden oluşan ÇKP iktidarının tepe yönetimi konumundaki Daimi Komite üyelerinin belirlenmesi için oy kullanacak.

Söz konusu oylamanın formaliteden ibaret olduğu belirtiliyor. Zira Politbüro ve Daimi Komite'de kimlerin görev alacağı ve bu kişilerin sıralaması çok daha önceden kararlaştırılıyor.

Kontrolsüz güç

Kongre, Şi'nin kötü giden ekonomi, ABD ile bozulan ilişkiler ve Çin'in dünyadan izole olmasına neden olan katı sıfır Covid politikası gibi önemli siyasi engellerin yaşandığı bir döneme denk geliyor.

Keza Şi Cinping, Doğu Türkistan'daki baskıcı politikaları nedeniyle uluslararası toplumdan gelen sert insan hakları eleştirileriyle de karşı karşıya.

"Terörle mücadele", "yeniden eğitim" ve "mesleki eğitim" gibi çeşitli iddialarla bir milyondan fazla Uygur, toplama kamplarında tutuluyor.

Analistler, Şi Cinping'in geçen on yıllık yönetim süresini, parti içindeki siyasi rakiplerini devirmek için kullandığı eleştirisinde bulunuyor.

Ayrıca başkanlık süresi, Hong Kong'daki demokrasi hareketlerinin yok edilmesi ve koronavirüsü engellemek için kentlerde aşırı derecede sıkı sokağa çıkma yasaklarına da tanık oldu.

Eski devlet başkanlarından Deng Xiaoping'in 1980'lerde Mao benzeri bir diktatörlüğü önlemek için getirdiği iki dönem başkanlık sınırı uygulamasını 2018'de kaldırdı. Böylece kendisi için ömür boyu başkanlık yolunu açtı.

Eleştirmenlere göre, "Çin propaganda araçları geçen yıldan bu yana, Şi'nin 'fikirlerini' desteklemek, seleflerinin başarılarını küçümsemek ve kendisini Komünist Partinin en yüksek kademesinde daha da yüceltmek" için yoğun çaba harcadı.

Analistler, kongrede Şi'nin parti anayasasındaki resmi siyaset felsefesinin adını, kendisini Mao ile eşit seviyeye getireceğine (kurucu liderle aynı kefeye koyacağı) inandığı "Şi Cinping Düşüncesi" olarak değiştireceği değerlendirmesinde bulunuyor.

Kaynak: Euronews