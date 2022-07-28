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Sıcak hava nedeniyle Çin'de turuncu alarm devam ediyor

Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi, ülkenin büyük bölümünde sıcaklık değerlerinin yüksek seyretmesi sebebiyle "turuncu alarmın" sürdürüleceğini duyurdu.

Çin 28.07.2022, 09:47
Sıcak hava nedeniyle Çin'de turuncu alarm devam ediyor

Merkezden yapılan açıklamada, gündüz saatlerinde Çin'in güney bölgeleri ile İç Moğolistan Özerk Bölgesi ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin bazı bölümlerinde sıcaklığın 35 dereceyi geçeceği belirtildi.

Cıciang ve Ciangşi eyaletleri ile Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin bazı bölümlerinde ise 40 dereceyi aşan sıcaklık değerleri ölçülebileceği kaydedildi.

Meteoroloji yetkilileri, sıcak saatlerde açık hava etkinliklerine katılmama ve açık havada çalışanların sık mola vermesi uyarısında bulundu.

"Turuncu" uyarı, Çin'in 4 dereceli sıcak hava uyarı sisteminde en yüksek ikinci seviyeyi temsil ediyor. Uyarılar, yüksekten düşüğe "kırmızı", "turuncu", "sarı" ve "mavi" şeklinde sıralanıyor.

#Çin #sıcak #turuncu alarm
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